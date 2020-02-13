Karda mahsur kalan at, donmak üzereyken kurtarıldı
Haberler » Güncel » Karda mahsur kalan at, donmak üzereyken kurtarıldı - Haber

Karda mahsur kalan at, donmak üzereyken kurtarıldı

HAKKARİ'de, karda mahsur kalan ve donmak üzere olan at Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

13.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:12
Karda mahsur kalan at, donmak üzereyken kurtarıldı

'de, karda mahsur kalan ve donmak üzere olan at Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Tedavi edilen at, bakımı için bir vatandaşa teslim edildi. 

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Berçelan Yaylası'na giden yolda  kar nedeniyle mahsur kalan atın donma tehlikesi geçirdiğini aldı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgeye giden ekipler, atı bir branda üzerinde taşıyarak araca yükledi.  Tedavi eden at, bakımı için hayvancılık yapan Osman Cindioğlu'na teslim ettiedildi.Cindioğlu, sahipsiz ata kış döneminde ahırında bakacağını, sahibinin çıkması durumunda da teslim edeceğini söyledi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler