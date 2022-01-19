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KARDA MAHSUR KALAN ARAÇLAR DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu, Nurdağı mevkiinde aşırı kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların oluşturduğu araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

GAZİANTEP (DHA) - TARSUS-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu, Nurdağı mevkiinde aşırı kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların oluşturduğu araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Gaziantep'te dün başlayan ve şiddeti arttıran kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda vatandaşlar mahsur kaldı. Yarım metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken araç trafiği ise dron ile görüntülendi. Zaman zaman sıfırın altına düşen soğukla mücadele eden vatandaşlar uzun süre kurtarılmayı bekledi.

Öte yandan mahsur kalan vatandaşlara ulaşabilen polis ekipleri, hazırlanan sandviçleri vatandaşlara dağıtırken, iş makineleriyle kapanan yollarının açılması için büyük çaba sarf edildiği görüldü.

KARDA MAHSUR KALAN ARAÇLAR DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

KARDA MAHSUR KALAN ARAÇLAR DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

KARDA MAHSUR KALAN ARAÇLAR DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Tragger, Adana, kar, Güncel, Haber

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