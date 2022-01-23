TOROSLAR, MERSİN (İHA) - - Karda mahsur kalan araçlar belediye ekiplerince kurtarıldı

Mersin'in yüksek kesimlerinde yaklaşık 10 gündür devam eden yoğun kar yağışı zaman zaman hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışı dolayısıyla araçlarıyla yolda mahsur kalanların yardımına belediye ekipleri yetişiyor

MERSİN - Mersin'in yüksek kesimlerinde yaklaşık 10 gündür devam eden yoğun kar yağışı zaman zaman hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışı dolayısıyla araçlarıyla yolda mahsur kalanların yardımına belediye ekipleri yetişiyor.

Yaylalarda bir metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle yolların kapanmaması için teyakkuza geçen Toroslar Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışından etkilenen vatandaşların ve hastaların yardımına koştu. Karla mücadele ekipleri bir yandan iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, Acil Durum Afet ekipleri de gece saatlerinde yolda mahsur kalan vatandaşlara anında ulaştı. Gelen yardım çağrısı üzerine harekete geçen ekipler Arslanköy, Kurudere, Güzelyayla, Kepirli, Soğucak ve Ayvagediği mahallelerinde kara gömülen araç sahiplerini kurtardı.

"İş makinelerimiz ve ekipmanlarımızla teyakkuzdayız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da Karla Mücadele ve Acil Durum Afet ekiplerinin 7 gün 24 esasına göre teyakkuz halinde çalıştığını söyledi. Yılmaz, "Yaylalarımızda kar yağışı devam ediyor. Kar yağışının yoğun olduğu yüksek kesimlerde yaşayan hemşehrilerimizin sorunsuz bir kış mevsimi yaşamaları için iş makinelerimizi ve ekipmanlarımızı bu bölgelere seferber etmiş durumdayız. Araç sahiplerinden de isteğimiz yola tedbirli çıkmaları ve dikkatli olmalarıdır" dedi.