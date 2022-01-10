Karda mahsur kalan ambulansı köylüler traktörle çekerek yaralıya ulaştırdı - Haberler
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Karda mahsur kalan ambulansı köylüler traktörle çekerek yaralıya ulaştırdı

Karda mahsur kalan ambulansı köylüler traktörle çekerek yaralıya ulaştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

SAİMBEYLİ, ADANA (İHA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracı ile şarampole yuvarlanarak takla atarken, kazaya müdahale için gelen ambulans, köylülerin yardımı ile yaralıya ulaştı. O anlar sosyal medya hesaplarından anbean yayınlandı.

Saimbeyli'de kaza mahalline hareket eden 112 sağlık ekipleri, karlı yolda zor anlar yaşadı. 112 sağlık ekiplerinin yardımına traktörleri ile çiftçiler koştu. Traktörün çektiği ambulans yaralıya ulaşmayı başarırken, o anlar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. - ADANA

Karda mahsur kalan ambulansı köylüler traktörle çekerek yaralıya ulaştırdı

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