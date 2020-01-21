Karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
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Karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde araçları kara saplanan 8 kişi kurtarıldı.

21.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:21
Karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

'in ve ilçelerinde araçları kara saplanan 8 kişi kurtarıldı.

Şirvan ilçesi Cevizlik ile Pervari'nin Geçittepe mevkisinde 8 kişinin bulunduğu iki aracın karda mahsur kaldığı ihbarı üzerine yola çıkan Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, 1 saat süren çalışma sonucunda yolları ulaşıma açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ise kar nedeniyle kapanan 9 köy yolunu ulaşıma açtıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
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