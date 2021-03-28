Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
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Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU - Haberler | Güncel

Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı Muş'ta, tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı

MUŞ - Muş'ta, tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı 10 köy ve 22 mezra ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda araçlarıyla tipiye yakalanan vatandaşlar, ekiplerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu bölgede araçlara ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından vatandaşlara ulaşan ekipler, araçları bulunduğu yerden kurtardı. Bölgeye gelen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Maşallah Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üç gün evvel, Üçevler grup köy yolumuzda 3 araç kara saplanmıştı. Araç içerisindeki vatandaşları iş makineleriyle kurtardık ama araçları orada kaldı ve 3 gündür yağış nedeniyle orada bekliyor. Bugün o üç araç ile birlikte köylere giden 7 aracın da gideceği yere ulaşmasını sağladık" dedi.

Ilıca Köyü'nden dönerken araçlarının kara saplandığını ve mahsur kaldıklarını ifade eden vatandaşlardan Mustafa Sezgin de, "Yoğun kar, tipi ve fırtına nedeniyle kesinlikle araçlara ulaşılamadı. Bugün, il özel idare ekipleri tarafından araçların bulunduğu bölgeye geldik. Yollar açıldı ve araçlar sağlam bir şekilde kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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