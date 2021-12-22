Karda mahsur kalan 3 GSM operatörü personeli kurtarıldı - Haberler
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Karda mahsur kalan 3 GSM operatörü personeli kurtarıldı

Karda mahsur kalan 3 GSM operatörü personeli kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in Hopa ilçesi Sultan Selim Dağı'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 GSM operatörü personeli ekiplerce kurtarıldı.

ARTVİN (İHA) - Artvin'in Hopa ilçesi Sultan Selim Dağı'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 GSM operatörü personeli ekiplerce kurtarıldı.

Hopa ilçesindeki Sultan Selim Dağı'na alt yapı çalışması için giden 3 GSM operatörü personeli, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle dönmek zorunda kaldı. Dönüş yolunda çığ düşmesi sonucu araçları kara saplanarak mahsur kalan personel, jandarmadan yardım istedi. Mahsur kalan işçileri kurtarmak için jandarma, AFAD, HOPAK, İl Özel İdaresi ekipleriyle birlikte bölgeye gitti. İl Özel idaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla karla kaplı yolu açarak GSM personeline ulaştı. Kardan ve soğuktan bir kayanın altına sığınarak korunmayı başaran işçiler kurtarıldı. Kurtarılan personellerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN

Karda mahsur kalan 3 GSM operatörü personeli kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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