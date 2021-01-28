Karda mahsur kalan 2 vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Karda mahsur kalan 2 vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı

28.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 20:03
Karda mahsur kalan 2 vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı

OSMANİYE'de, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

OSMANİYE'de, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Osmaniye'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve buzlanma nedeniyle karayollarında ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Sabah saatlerinde Kadirli Kösepınarı Köyü Bostanlı mevkisinde kar nedeniyle mahsur kalan otomobildeki iki kişi Osmaniye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Bunun üzerine kurtarma çalışması başlatan AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye dört çeker araçlarla ulaşmaya çalıştı. Daha sonra 8x8 Amfibik araçla yaklaşık 2 saat sonra bölgeye ulaşan Arama ve Kurtarma Ekibi,  B.G  ve M.A.Y. isimli vatandaşları bulundukları yerden kurtardı. İki vatandaşın da sağlık.durumlarinin iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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