Karda mahsur kalan 10 araç 6 saatte kurtarıldı
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Karda mahsur kalan 10 araç 6 saatte kurtarıldı

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 araç, ekiplerin 6 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

18.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:22
Karda mahsur kalan 10 araç 6 saatte kurtarıldı

(İHA) – Van'ın ilçesinde fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 araç, ekiplerin 6 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.


Özalp ilçesine bağlı Yeni Emek, Eski Emek, ve Bağrıaçık mahallelerinde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına ve tipi nedeniyle 10 araç, içerisindeki yolcularla birlikte mahsur kaldı. verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi Özalp Şefliği ekipleri hemen çalışmalara başladı. Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda yol açılarak mahsur kalan araçlar kurtarıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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