Karda kulaç görüntülerine sosyal medyada ilgi
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Karda kulaç görüntülerine sosyal medyada ilgi

VAN'da, günlerdir etkili olan yağışla kalınlığı 1 metreyi bulan karda kulaç atan kişinin görüntüsü, sosyal medyada ilgi gördü.

18.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:38
Karda kulaç görüntülerine sosyal medyada ilgi

VAN'da, günlerdir etkili olan yağışla kalınlığı 1 metreyi bulan karda kulaç atan kişinin görüntüsü, sosyal medyada ilgi gördü. Kentte günlerce süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı, 1 metreyi buldu. Bazı kişiler, karda eğlenirken, bu anlarda da çekip, sosyal medyadan paylaştı. Kendisini karların ortasına atan kişi de kulaç atmaya başlayınca arkadaşı, cep telefonu kamarasıyla görüntü çekti. Karlar arasında bir süre yüzer gibi yapıp, kulaç atan kişinin görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. 


Kaynak: DHA
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