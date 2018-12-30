Karda Kışta Vatandaşa "Işık" Olmaya Çalışıyorlar

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun ve çevresindeki illere hizmet veren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ) elektrik arıza ekipleri, zorlu kış şartlarında zarar gören yüksek gerilim hatlarını onararak, vatandaşların karanlıkta kalmaması için çabalıyor.

Samsun'un yanı sıra Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta hizmet veren YEDAŞ, çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede eğitimli arıza ekipleriyle yıkılan elektrik direkleri ve zarar gören yüksek gerilim hatlarındaki iletim telleri ile tel-direklerdeki buzları temizleyerek, enerji iletiminin aksamasının önüne geçmek için mücadele veriyor.

Yüksek gerilim hatlarına çıkarak kopan iletim tellerini onaran, direklerdeki kar ve buzu temizleyip bakım yapan ekipler, enerjisi kesilen yerlere kısa sürede yeniden iletim sağlıyor.

YEDAŞ İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürü Koray Keseroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik arıza ekiplerinin vatandaşlara ışık olmak için 24 saat görev başında olduğunu söyledi.

Zorlu kış şartları ve gece gündüz demeden enerji kesintilerini önlemeye çalıştıklarını dile getiren Keseroğlu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü yerlerde düzenli olarak kontrol gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle enerji nakil hatlarında arızalar oluşabildiğine dikkati çeken Keseroğlu, "Yaşanılan olumsuzluklar nedeniyle enerji kesintisi oluyor. Çalışmalarımızı ve kontrollerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Sorunları, arıza olmadan önlemeye çalışıyoruz. Enerji nakil hatlarındaki buzları temizleyip bakım yaparak arızaların önüne geçiyoruz. Eğer arıza varsa hemen belirleyerek çok kısa sürede tamir ediyoruz." dedi.

Koray Keseroğlu, son bir aydır yaşanan kış şartları nedeniyle enerji hatlarında sık sık arıza yaşandığını ancak çok kısa süre içinde soruna müdahale ettiklerini anlattı.

- "Bölgemizde 300 ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Çalışmalarını, iş güvenliği disiplini içinde sıfır kazayı hedefleyerek gerçekleştirdiklerini vurgulayan Keseroğlu, şöyle devam etti:

"Bölgemizde 300 ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zorlu kış şartları da olsa iş güvenliğini önemsiyoruz. Ekiplerimiz, kırsal alanlarda kar yağışı ve tipi nedeniyle devrilen elektrik direklerinin yerine yenisi dikmek, kopan iletken hatlar ile yanan trafolardaki arızaları gidermek için çaba sarf ediyor. Samsun'un Havza ilçesinde yaklaşık 100 köye elektrik veren yüksek gerilim hattı da buz yükü, olumsuz hava şartları ve rüzgar nedeniyle koptu. İnsanların elektriksiz kalmaması için ring şebekeden enerji desteği sağladık. Hattın onarımını da kısa sürede tamamladık."

Keseroğlu, bölgenin ormanlık alan olması nedeniyle bazen ağaç dallarının iletim hatlarına değerek tehlike oluşturduğuna dikkati çekerek, "Tehlike arz eden ağaçların dallarını buduyoruz. Bölgede hizmetin aksamaması için her türlü tedbiri alarak arkadaşlarımızla canla başla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA