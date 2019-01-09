Karda Kısa Adımlarla Yürünmeli"

Medicana Sivas Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Turan Taş, karlı ve buzlu zeminlerde kısa adımlarla yürünmesi gerektiğini belirtti.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, kaygan zeminde ortopedik yaralanmaların çok daha fazla olduğuna, bu tür olasılıkların başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere herkesi tehdit ettiğine dikkati çekti.

Kar ve buzda düşmeye karşı alınacak tedbirler ve yaralanma sonrası ilk müdahale hakkında uyarılarda bulunan Taş, şunları kaydetti:

"Yürüme dengesini iyi sağlayabilmek için eller cepte yürünmemeli, kısa adımlarla yola bakılarak yürümeye dikkat edilmeli, sert ve ani hareketlerden kaçınılmalıdır. Merdiven inip çıkarken mutlaka basamak kenarlarından destek alınmalıdır. Şapka ve eldiven kullanılmalıdır. El çantası yerine sırt çantası kullanılmalıdır. Yük taşırken her iki el dolu olmamalı, dengeli yürümeye dikkat edilmelidir. Özellikle kışın giyilen ayakkabı türlerine dikkat edilmelidir. Kış şartlarına uygun kayma ve düşmeleri azaltacak ayakkabı türleri tercih edilmelidir."

Düşme sonucunda yumuşak doku zedelenmeleri ve burkulmalardan kırıklara kadar çok çeşitli yaralanmaların olabileceğine işaret eden Taş, "Düşme sonrası kişiye bilinçsiz yapılan ilk müdahaleler daha ciddi sorunlara yol açabildiğinden, ilk müdahaleye çok dikkat edilmesi gerekiyor. Düşen kişinin durumuna göre 112'nin aranması, ekip gelene kadar mümkün olduğunca hareket ettirilmemesi önemlidir. Yaralı bölge yukarıda tutulmalı, mümkün olduğunca sabitlenmeli. Yaralanma sonrası kanama olması halinde ise temiz ve kuru bezle kuvvetli basınç uygulanması önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA