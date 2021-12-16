KARDA KAYMAMASI İÇİN MİNİBÜSÜN TAMPONUNA BİNEN GENÇLER CANLARINI HİÇE SAYDI - Haberler
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KARDA KAYMAMASI İÇİN MİNİBÜSÜN TAMPONUNA BİNEN GENÇLER CANLARINI HİÇE SAYDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da kar yağışının etkili olduğu Yedigöller Milli Parkı yolunda, 2 genç, karla kaplı yolda minibüsün kaymaması için arka kapısına tutunup, tampona basarak yolculuk etti.

BOLU (DHA) - BOLU'da kar yağışının etkili olduğu Yedigöller Milli Parkı yolunda, 2 genç, karla kaplı yolda minibüsün kaymaması için arka kapısına tutunup, tampona basarak yolculuk etti.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yedigöller Milli Parkı yolunda da kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yedigöller istikametine giden bir minibüsün kaymaması için arka tamponuna 2 genç bindi. Minibüsün arka kapısına tutunan gençlerin, hareket halindeki minibüsteki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Minibüsün arkasında giden başka bir araçtan çekilen yürekleri ağızlara getiren görüntülerde, 2 genç tamponun üzerinde uzun süre yol aldı.

KARDA KAYMAMASI İÇİN MİNİBÜSÜN TAMPONUNA BİNEN GENÇLER CANLARINI HİÇE SAYDI

KARDA KAYMAMASI İÇİN MİNİBÜSÜN TAMPONUNA BİNEN GENÇLER CANLARINI HİÇE SAYDI

KARDA KAYMAMASI İÇİN MİNİBÜSÜN TAMPONUNA BİNEN GENÇLER CANLARINI HİÇE SAYDI

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