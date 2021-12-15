Karda minibüsün arkasında tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler
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Karda minibüsün arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da karla kaplı Yedigöller Milli Parkı yolunda 2 gencin, minibüsün arka kapısına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

BOLU (DHA) - BOLU'da karla kaplı Yedigöller Milli Parkı yolunda 2 gencin, minibüsün arka kapısına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yedigöller Milli Parkı yolunda da kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yedigöller yönüne giden bir minibüsün kaymaması için arka tamponuna 2 genç bindi. Minibüsün arka kapısına tutunan gençlerin, hareket halindeki minibüsteki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Minibüsün arkasında giden başka bir araçtan çekilen görüntülerde, 2 genç tamponun üzerinde uzun süre yol aldı.


Karda minibüsün arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Karda minibüsün arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Karda minibüsün arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Karda minibüsün arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Karda minibüsün arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

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