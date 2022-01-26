Karda kayarak ayağını kıran yaşlı kadının imdadına orman işletme yetişti - Haberler
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Karda kayarak ayağını kıran yaşlı kadının imdadına orman işletme yetişti

Karda kayarak ayağını kıran yaşlı kadının imdadına orman işletme yetişti

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yeniceli (Kesken) köyünde karda düşerek ayağını kıran 75 yaşındaki Saniye Aslan, Kilis Orman İşletme Müdürlüğünün aracıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yeniceli (Kesken) köyünde karda düşerek ayağını kıran 75 yaşındaki Saniye Aslan, Kilis Orman İşletme Müdürlüğünün aracıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü görev alanı içerisinde Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeniceli Köyünde 75 yaşındaki Saniye Aslan karda düşerek ayağını kırdı. Köyün yolu kapalı olması nedeniyle Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi gelmesi üzerine Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, arazi aracıyla Yeniceli köyüne giderek, ayağı kırılan Saniye Aslan'ı alarak, Musabeyli ilçesi Tahtalıkaradut köyünde 112 Acil sağlık ekiplerine teslim etti. Saniye Aslan, Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KİLİS

Karda kayarak ayağını kıran yaşlı kadının imdadına orman işletme yetişti

Karda kayarak ayağını kıran yaşlı kadının imdadına orman işletme yetişti

Karda kayarak ayağını kıran yaşlı kadının imdadına orman işletme yetişti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep, Kilis, Yerel, Haber

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