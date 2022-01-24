Karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı... O anlar kamerada - Haberler
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Karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı... O anlar kamerada

İSTANBUL Esenyurt'ta tuzlama çalışması yapan İBB'ye ait karla mücadele aracı, yolda kalan araçlara çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Atatürk Mahallesi'nde tuzlama çalışması yapan İBB'ye ait karla mücadele aracı, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karla mücadele aracı, yolda kalan otomobillere çarparak durabildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı... O anlar kamerada

Karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı... O anlar kamerada

Karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Son Dakika Haberleri

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