Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı
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Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Kastamonu-Sinop karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan tır, ulaşımı bir süreliğine aksattı.

09.02.2020 18:35 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:36
Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Kastamonu-Sinop karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan tır, ulaşımı bir süreliğine aksattı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, Hanönü-Boyabat karayolu arasında 20'inci kilometrede etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüje doğru kayan tır, Hanönü-Boyabat yolunda ulaşımı bir süreliğine aksatırken, kazada herhangi bir yaralanma olmadı. Ekiplerin çalışmasıyla kayan tır kurtarılarak yol tekrar araç trafiğine açılabildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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