Karda kayan otomobilin hafif ticari araçla sürücüye çarptığı anlara kamerada

KAHRAMANMARAŞ'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil, önce park halindeki hafif ticari araca, ardından da aracın yanında bekleyen sürücüye çarptı.

KAHRAMANMARAŞ'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil, önce park halindeki hafif ticari araca, ardından da aracın yanında bekleyen sürücüye çarptı. Kaza anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, akşam saatlerinde Yedikuyular yolunda meydana geldi. Ali D. yönetimindeki 06 EMY 25 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, önce yol kenarında, park halindeki 07 NOH 78 plakalı hafif ticari araca, ardından da araç yanındaki sürücüsü Hakan G.'ye çarptı. Hafif yaralanan sürücünün yardımına araçtaki yakınları ile çevredekiler koştu. Otomobil ise yaklaşık 100 metre ileride durabildi. Bu anlar yolda bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hastaneye kaldırılan Hakan G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ