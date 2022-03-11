Karda kayan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı - Haberler

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Karda kayan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karda kayan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

Erzincan'da kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kayıp elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kayıp elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan- Çağlayan beldesi yolunda meydana geldi. Feriz Mutlu idaresindeki 24 AAS 296 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüjdeki direğe çarparak yan yattı. Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Karda kayan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

Karda kayan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan, Tragger, Kaza, kar, 3. Sayfa, Haberler

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