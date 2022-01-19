KARDA KAYAN HALK OTOBÜSÜNÜN TAKSİYE ÇARPMA ANI KAMERADA - Haberler
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KARDA KAYAN HALK OTOBÜSÜNÜN TAKSİYE ÇARPMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yokuş aşağıya indiği sırada kar nedeniyle kayan özel halk otobüsü, karşıdan gelen taksiye çarptı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yokuş aşağıya indiği sırada kar nedeniyle kayan özel halk otobüsü, karşıdan gelen taksiye çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Kaza, öğle saatlerinde Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Sokak'ta meydana geldi. Karla kaplı yolda yokuş aşağıya inen özel halk otobüsü, kontrolden çıkarak yokuş yukarı çıkan taksiye çarptı. Kazanın etkisiyle kısa süreli şok yaşayan taksi sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına yandısıdı. Görüntülerde yokuş aşağıya inen otobüsün kaymaya başladığı ve karşı istikametten gelen taksiye çarptığı görülüyor.

KARDA KAYAN HALK OTOBÜSÜNÜN TAKSİYE ÇARPMA ANI KAMERADA

KARDA KAYAN HALK OTOBÜSÜNÜN TAKSİYE ÇARPMA ANI KAMERADA

KARDA KAYAN HALK OTOBÜSÜNÜN TAKSİYE ÇARPMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Halk Otobüsü, Ereğli, Kaza, kar, Güncel, Haber

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