Karda kayan 3 kişinin seyir halindeki otomobile çarpması kameraya yansıdı
Giresun'da karda kayan 3 kişinin hareket halindeki otomobile çarpması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Giresun'da karda kayan 3 kişinin hareket halindeki otomobile çarpması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Teyyaredüzü Mahallesi'nde gece yokuştan aşağı kayan 3 kişi, caddede hareket halindeki otomobile yandan çarptı.
Kazada yaralanan B.D, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde 3 kişinin karda yokuş aşağı kayarken caddede seyir halindeki otomobile çarpması yer alıyor.