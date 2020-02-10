Karda kayan 3 kişinin seyir halindeki otomobile çarpması kameraya yansıdı
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Karda kayan 3 kişinin seyir halindeki otomobile çarpması kameraya yansıdı

Giresun'da karda kayan 3 kişinin hareket halindeki otomobile çarpması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

10.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:46
Karda kayan 3 kişinin seyir halindeki otomobile çarpması kameraya yansıdı

'da karda kayan 3 kişinin hareket halindeki otomobile çarpması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Teyyaredüzü Mahallesi'nde gece yokuştan aşağı kayan 3 kişi, caddede hareket halindeki otomobile yandan çarptı.

Kazada yaralanan B.D, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde 3 kişinin karda yokuş aşağı kayarken caddede seyir halindeki otomobile çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA
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