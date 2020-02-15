: Karda kalan yavru kediye çocuklar sahip çıktı

15.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:07

Siirt'in Şirvan ilçesinde annesi ölen yavru kediye çocuklar sahip çıktı.

Nallıkaya köyünde yaşları 8 ile 15 arasında değişen 5 çocuk, aracın çarpması sonucu ölen kedinin yavrusunu sahiplendi.

Çocuklardan 15 yaşındaki Şahin Borutekin, köyün maskotu haline gelen yavru kediyi soğukta aç olduğunu ve üşüdüğünü görünce onu sahiplendiklerini belirterek, "Ekmek ve süt verdik. Yavru kedinin üşümemesi için eve götürüp ısıtıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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