Karda Güreş Müsabakaları Nefes Kesti
Kars'ta 5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali kapsamında Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen karakucak güreşleri nefes kesti.
Kars'ta 5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali kapsamında Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen karakucak güreşleri nefes kesti.
Sarıkamış'ta yapılan kış oyunları festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Etkinlik kapsamında Karakucak güreşi yapıldı. Oteller bölgesinde yapılan güreş nefesleri kesti. Birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışan güreşçiler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Etkinlikler çeşitli gösterilerle devam ediyor. - KARS
Kaynak: İHA