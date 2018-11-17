Karda "Drift" Yapanlara Para Cezası

Gümüşhane'de kar yağışının ardından Zigana Tüneli çıkışında "drift" yapan ve ehliyetsiz araç kullanan 12 sürücüye 48 bin 495 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece kentte kısa süreli etkili olan kar yağışının ardından araçlarıyla Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Zigana Geçidi'ne giden bazı sürücüler, tünel çıkışında "drift" yaptı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "drift" yapan 8 sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten, 4 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem gerçekleştirdi.

Başka suçlar nedeniyle de cezai işlem uygulanan denetimde 12 sürücüye toplam 48 bin 495 lira ceza kesildi.

Drift yapan sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan, drift yapan araçların görüntüleri kameralara yansıdı.