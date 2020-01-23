Karda drift pahalıya patladı
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Karda drift pahalıya patladı

Sivas'ta lüks bir otomobilin karlı kaplı yolda drift atarken kaldırıma saplandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

23.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:59
Karda drift pahalıya patladı

'ta lüks bir otomobilin karlı kaplı yolda drift atarken kaldırıma saplandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kimileri bu anları eğlenceye dönüştürmek istedi. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen lüks bir otomobilin sürücüsü, kentin işlek caddelerinden Atatürk Caddesinde, karla kaplı yolda drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Araç drift atarken kaldırıma çıkarak direğe çarptı. Sürücü, lüks aracının hasar görmesine rağmen drinf atmaya devam etti. Sürücünün drift yaptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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