Karda dizlerine kadar baş aşağı gömülü kadını böyle kurtardı
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İtalya, Fransa, Güncel

Karda dizlerine kadar baş aşağı gömülü kadını böyle kurtardı

Fransız Alplerinde İngiliz kayakçı, karda dizlerine kadar baş aşağı gömülü kayakçı kadını kurtardı.

09.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:43
Karda dizlerine kadar baş aşağı gömülü kadını böyle kurtardı

Fransız Alplerinde İngiliz kayakçı, karda dizlerine kadar baş aşağı gömülü kayakçı kadını kurtardı. Kara gömülü kayakçı kadının bulunduğu yerden tesadüfen geçen Will Field, kurtarma anını vücut kamerasına kaydetti.

Fransa'nın İtalya sınırına yakın kayak merkezi olan Fransız Alpleri'nde, kayakçılar tarafından çok fazla tercih edilmeyen bir pistte kayak yapan 23 yaşındaki Will Field, kardan dışarı çıkmış çırpınan iki ayak gördü. Hızlıca olay yerine gelen kayakçı bir kişinin baş aşağı dizlerine kadar gömülü olduğunu fark etti. Beraberinde bulunan küreğiyle hemen kazmaya başlayan Will Field, çevredeki bir başka kişinin yardımıyla dizlerine kadar baş aşağı kara gömülü 19 yaşındaki ismi bilinmeyen kadını kurtardı. Sağlık görevlileri havasız kalan kadının kolları da kara gömülü olduğu için kurtulamadığı ve daha fazla karın altında kalması durumunda oksijensizlikten boğularak hayatını kaybedebileceği ifade edildi. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.     

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Vücut kamerasından kayma görüntüleriKarın içinde çırpınan bacakların görüntüleriKara gömülü kadının kürekle kurtarma görüntüleri

Kadının kardan çıkarılma anları


Kaynak: DHA

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