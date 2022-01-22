Karda devrilen otomobili halatlarla bağladılar: 1 yaralı - Haberler
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Karda devrilen otomobili halatlarla bağladılar: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karda devrilen otomobili halatlarla bağladılar: 1 yaralı Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil karlı yolda devrildi.

ZONGULDAK (İHA) - Karda devrilen otomobili halatlarla bağladılar: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil karlı yolda devrildi. Ağaçlara halatlarla bağlanan otomobilden çıkartılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ambulansın kardan ilerleyememesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye kaza akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı. Furkan K. idaresindeki 41 AFZ 616 plakalı otomobil yoğun kar yağışı nedeniyle virajlı yolda kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarına devrildi. Araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen yolcunun imdadına mahalle sakinleri yetişti. İtfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise yuvarlanma riskine karşı halatlarla ağaçlara bağlandı.

Kaza sonrası takviye gelen sağlık ekiplerinin ambulansı ise karlı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Ambulansın üzerine çıkarak zıplayan ekipler ambulansı bulunduğu yerden kurtarmayı başardı. İş makinesi kısa sürede kaza yerine gelerek yolu açma çalışması yaptı.

Karda devrilen otomobili halatlarla bağladılar: 1 yaralı

Karda devrilen otomobili halatlarla bağladılar: 1 yaralı

Karda devrilen otomobili halatlarla bağladılar: 1 yaralı

Karda devrilen otomobili halatlarla bağladılar: 1 yaralı

Karda devrilen otomobili halatlarla bağladılar: 1 yaralı

Karda devrilen otomobili halatlarla bağladılar: 1 yaralı

Karda devrilen otomobili halatlarla bağladılar: 1 yaralı

Karda devrilen otomobili halatlarla bağladılar: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, Otomobil, Kaza, kar, 3. Sayfa, Haber

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