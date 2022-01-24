Karda aracın arkasına bağladığı tahtayla sörf yaptı - Haberler
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Karda aracın arkasına bağladığı tahtayla sörf yaptı

Karda aracın arkasına bağladığı tahtayla sörf yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Esenyurt'ta bir vatandaş, karda aracın arkasına bağladığı tahta ile sörf yaptı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir vatandaş, karda aracın arkasına bağladığı tahta ile sörf yaptı. Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre görüntüler, Esenyurt Hadımköy yolunda kaydedildi. Bir vatandaş aracın arkasına bağladığı tahta parçasıyla karda sörf yaptı. Karda düşe kalka ilerleyen çılgın vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu. Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Esenyurt, Yerel, Haber

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