KARÇEV seçimli olağan meclis toplantısı yapıldı
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KARÇEV seçimli olağan meclis toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
KARÇEV seçimli olağan meclis toplantısı yapıldı

Karabük İli Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV) nisan ayı seçimli olağan meclis toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Karabük İli Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV) nisan ayı seçimli olağan meclis toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Yortan Belediye Başkanı Ali Şık, belediye encümen üyeleri ile Birlik Müdürü Ahmet Işık katıldı.

Toplantıda gündem gereği ilk olarak Birlik Başkan Vekili ve Birlik Encümen üyelerinin seçimleri yapıldı.

Seçim sonucunda Birlik Başkan Vekilliğine 1. Vekil Başkan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 2. Vekil Başkan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse seçildi.

Encümen üyeliklerine ise Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez seçildi.

Seçimlerin ardından birliğin 2020 yılını kapsayan bir yıllık faaliyet raporu görüşüldü.

Toplantı Katı Atık Berteraf Tesis yapım çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılması ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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