KARÇEL, Irak'ta Erbil Çelikhane Fabrikasının çelik konstrüksiyonunu yapacak
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KARÇEL, Irak'ta Erbil Çelikhane Fabrikasının çelik konstrüksiyonunu yapacak

KARÇEL, Irak'ta Erbil Çelikhane Fabrikasının çelik konstrüksiyonunu yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının A.Ş. (KARDEMİR) bağlı kuruluşu Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARÇEL), Irak'ta Erbil Çelikhane Fabrikasının çelik konstrüksiyon imalatı ve montaj işini aldı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının A.Ş. (KARDEMİR) bağlı kuruluşu Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARÇEL), Irak'ta Erbil Çelikhane Fabrikasının çelik konstrüksiyon imalatı ve montaj işini aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası KARDEMİR A.Ş.'nin bağlı ortaklığı KARÇEL'in A.Ş., "Fabrikalar kuran fabrika" unvanı ve misyonuyla yurt içi ve yurt dışı proje çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

2021 yılının ilk aylarında kazanılan Ford Otosan çelik konstrüksiyon imalat ve montaj ihalesinin ardından, 3 bin 600 tonluk Irak Erbil Çelikhane Fabrika binası çelik konstrüksiyon imalatı ve montaj projesi kapsamında Galıawa Group firması ile anlaşma imzalandığı aktarılan açıklamada, "Yaklaşık olarak 36 bin metrekarelik kapalı alana ve 30 bin metrekare açık alana sahip çelik yapı fabrikası CNC, elektronik, mekanik ve hidrolik modern tezgahlarla teçhiz edilmiş olarak bugün sahasında Türkiye'nin en büyük çelik yapı fabrikalarından biridir. Birçok ulusal ve uluslararası projede yer alan şirket, ihracata sunduğu katkıların yanı sıra, yurt içinde de önemli projelere imza atarak ithalata karşı önemli bir duruş sergilemektedir. KARÇEL A.Ş., Rusya'da Liman Genişleme, Afrika'da Demiryolu Hatları Kurulumu, Tayland'da Rafineri Modernizasyonu, Benin'de Otel Yapısal Çelik işi, Çanakkale Köprüsü ve Ordu Çamsan MDF-3 Tesis Yatırımı imalatları, Şişecam Soğuk Fırın Tamirleri, Afşin Elbistan A-Termik Santrali Modernizasyonu, Eti Bakır Samsun İşletmesi Boru Köprüsü İmalatları ve Siirt'te yapımı süren Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisi kurulum, inşaat ve montajını paket olarak üstlenmiştir. 1966 yılında Türkiye'nin ilk çelik konstrüksiyon atölyesi olarak faaliyetlerine başlayan firma, pandemi nedeniyle piyasaların daraldığı ve ekonomik faaliyetlerimizin zorlaştığı şu günlerde, almış olduğu projelerle sektör içerisinde daha rekabetçi, daha güçlü, tüm paydaşları için daha çok değer oluşturan bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" denildi. - KARABÜK

KARÇEL, Irak'ta Erbil Çelikhane Fabrikasının çelik konstrüksiyonunu yapacak
KARÇEL, Irak'ta Erbil Çelikhane Fabrikasının çelik konstrüksiyonunu yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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