Karbonmonoksitten zehirlenen genç kız hastaneye kaldırıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İslahiye ilçesi Kırıkçalı Mahallesi'nde Buket Sena Barak (19), evde yalnız olduğu esnada uykuya daldı. Komşusu Barak'ı uyandıramayınca, durumu genç kızın ailesine bildirdi. Barak'ın zehirlendiğini anlayan ailesi, sağlık ekibini çağırdı. Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülen genç kız, tedavi altına alındı. - GAZİANTEP