Karbonmonoksitten zehirlenen genç kız hastaneye kaldırıldı
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Karbonmonoksitten zehirlenen genç kız hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

21.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:53
Karbonmonoksitten zehirlenen genç kız hastaneye kaldırıldı

'in İslahiye ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


İslahiye ilçesi Kırıkçalı Mahallesi'nde Buket Sena Barak (19), evde yalnız olduğu esnada uykuya daldı. Komşusu Barak'ı uyandıramayınca, durumu genç kızın ailesine bildirdi. Barak'ın zehirlendiğini anlayan ailesi, sağlık ekibini çağırdı. Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülen genç kız, tedavi altına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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