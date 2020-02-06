Karbonmonoksitten zehirlenen çocuk öldü, annesi ile iki kardeşi hastaneye kaldırıldı
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Karbonmonoksitten zehirlenen çocuk öldü, annesi ile iki kardeşi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk yaşamını yitirdi, annesi ile iki kardeşi tedavi altına alındı.

06.02.2020 19:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:56
Karbonmonoksitten zehirlenen çocuk öldü, annesi ile iki kardeşi hastaneye kaldırıldı

'nin merkez ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk yaşamını yitirdi, annesi ile iki kardeşi tedavi altına alındı.

Fevziçakmak Mahallesi Kamer Sokağı'nda yaşayan uyruklu aileden gün boyu alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mohammad Reyazee'nin (8) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Baygın halde bulunan anne Habiba Ahmadi (43) ile çocukları Ali Sina Reyazee (13) ve Fatema Reyazee (24), 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ali Sina Reyazee'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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: Karbonmonoksitten zehirlenen çocuk öldü, annesi ile iki kardeşi hastaneye kaldırıldı
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