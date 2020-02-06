Karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı
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Karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, tedavi altına alındı.

06.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:02
Karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

'ün ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mermer Mahallesi'ndeki yaşayan Şaban (73) ve Nezaket Örenbaş'ın (74), rahatsızlanması üzerine 112 görevlilerinden yardım istendi.

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırılan Örenbaş çifti, yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Nezaket Örenbaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı
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