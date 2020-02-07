Karbonmonoksitten hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi
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Karbonmonoksitten hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi

Kayseri'de sobadan sızan gazdan hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

07.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:24
Karbonmonoksitten hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi

'de sobadan sızan gazdan hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.


Kayseri'nin ilçesine bağlı Fevzi Çakmak mahallesi Kamer sokakta bir apartmanda sobadan sızan karbonmonoksit gazından Afgan uyruklu Muhammed R. (8), Ali Saniye R.(13), F.R. ve H.A. 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 yaşındaki Muhammed R. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 13 yaşındaki ağabeyi Ali Saniye R. de doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede bulunan F.R. ve H.A.'nın tedavilerinin sürdürüldüğü öğrenilirken, yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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