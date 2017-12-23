Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü
Konya'nın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü.
Konya'nın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü.
Alparslan Mahallesi Kervansaray Ardı Sokak'taki bir apartmanın dairesinde yalnız yaşadığı öğrenilen Dudu Halıcı'dan (72) gün boyu haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine kapıyı kırarak içeri giren ekipler, evde yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
Sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirtilen kadının cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.