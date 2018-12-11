Karbonmonoksit Zehirlenmeleri - 34 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 34 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 34 kişiden 19'u 112 Acil Servis ekiplerince, 15'i yakınları tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.