Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü
Olay yeri Evin içinden görüntüler Zehirlenmeye neden olan soba MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
18.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:33
Olay yeri
Evin içinden görüntüler
Zehirlenmeye neden olan soba MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü