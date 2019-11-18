Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü
Haberler » Güncel » Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü - Haber

Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü

Olay yeri Evin içinden görüntüler Zehirlenmeye neden olan soba MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

18.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:33

Olay yeri

Evin içinden görüntüler

Zehirlenmeye neden olan soba - 'nın ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et