Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü

18.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:33

Olay yeri

Evin içinden görüntüler

Zehirlenmeye neden olan soba MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA