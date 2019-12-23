Karbonmonoksit gazından zehirlenen okul görevlisi hastaneye kaldırıldı
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen okul görevlisi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de bir okulun kazan dairesinden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen okul görevlisi tedavi altına alındı.

23.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:16
Karbonmonoksit gazından zehirlenen okul görevlisi hastaneye kaldırıldı

'de bir okulun kazan dairesinden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen okul görevlisi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçesi Mahallesi'nde bulunan bir okulda görevli Cemal Uzun, kazan dairesinde çalıştığı sırada karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Yerde baygın halde yatan Uzun'u gören öğrenciler, durumu okul müdürüne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uzun, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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