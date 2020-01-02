Karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

02.01.2020 23:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 23:05

'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zafer Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katında oturan Salim Çam'dan (51) bir süredir alamayan komşuları evin önüne geldi.

Türk Kızılayından yemek yardımı alan Çam'ın, evinin önüne konulan yemek kaplarını almadığını fark eden komşuları, durumu polise bildirdi.

Eve giren polis, Çam'ı hareketsiz şekilde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çam'ın öldüğünü belirledi.

Cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Çam'ın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtildi.

Kaynak: AA

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: Karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
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