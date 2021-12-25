Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yoğun bakıma kaldırıldı - Haberler
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yoğun bakıma kaldırıldı

Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yoğun bakıma kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yoğun bakıma kaldırıldı.

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ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yoğun bakıma kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Devrek ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Gülyaşar S. karbonmonoksit gazından zehirlenince yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülyaşar S. ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

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