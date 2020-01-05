Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Durdu Uslu (66), yaşamını yitirdi.

05.01.2020 21:05 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:05
Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü

ZONGULDAK'ın ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Durdu Uslu (66), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Alaplı'ya bağlı Yedigelli köyünde meydana geldi. Aynı köyde yaşayan , annesinden haber alamayınca meraklanıp, evine gitti. Eve giren Ali Uslu, annesini yatağında hareketsiz yatarken buldu. verilmesiyle gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Durdu Uslu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Durdu Uslu'nun cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Durdu Uslu'nun, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.


Kaynak: DHA
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