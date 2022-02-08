Karbonmonoksit gazından zehirlenen genç Salihli'ye sevk edildi - Haberler
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen genç Salihli'ye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen genç Salihli'ye sevk edildi

Manisa'nın Kula ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kula ilçesi Akgün Mahallesi 66 Sokak'ta ikamet eden Şule E'nin (22) yakınları, sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesi ile Şule E.'yi Kula Devlet Hastanesi'ne getirdi. Buradaki doktorların ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi devam eden Şule E, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Devlet Hastanesi, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Haber

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