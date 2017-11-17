Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Çift Öldü

Isparta'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Isparta'nın Gülistan Mahallesi 111 Cadde üzerinde bulunan iki katlı evin zemin katında yaşayan İsa Yavuz (56) ve Ayten Yavuz (54) çiftinden haber alamayan yakınları polise bilgi verdi. Yakınlarıyla birlikte eve giren polis ekipleri çifti yatakta hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirledi. Çiftin cenazeleri savcının incelemesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA