Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Anne ve Oğlu Öldü
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çıksorut Mahallesi'nde yaşayan Tumey Yener (100) ve oğlu Abdullah Yener'den (64) haber alamayan yakınları eve gitti.
Evin camının kırarak içeri giren yakınları, anne ve oğlunu hareketsiz şekilde buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tumey Yener ve Abdullah Yener'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Anne ve oğlunun cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA