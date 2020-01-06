Karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi öldü
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

06.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:02

'nın Hendek ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu 4 kişi, 'nda bulunan dinlenme tesisinin yakınındaki barakada kovanın içinde ateş yaktı.

Yabancı uyruklu kişilerin yanan kömürden çıkan karbonmonoksit gazından etkilendiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan incelemede, bir kişinin öldüğü belirlendi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ölen kişinin cenazesi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi öldü
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