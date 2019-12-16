Karbonmonoksit gazından zehirlenen 96 yaşındaki kadın öldü
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen 96 yaşındaki kadın öldü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 96 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

16.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:42
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 96 yaşındaki kadın öldü

'nin ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 96 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Koyun, 'nde yalnız yaşayan annesi Mükerrem Koyun'u (96) evinde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Koyun'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının dün gece sobadan sızan ve sobadan sıçrayan kıvılcımla perdenin tutuşmasından ortaya çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 96 yaşındaki kadın öldü
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