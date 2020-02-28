Karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi, tedaviye alındı
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi, tedaviye alındı

KIRIKKALE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 5'i çocuk 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

28.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:34
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi, tedaviye alındı

'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen uyruklu 5'i çocuk 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Kurtuluş Mahallesi 692'inci Sokak'ta oturan Afgan ailenin fertleri, sabah saatlerinde uyandıklarında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti üzerine sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlileri, Muhibullah ve Masomeh Kurbanali çifti ile 5 çocuğu, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kurbanali ailesinin, karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

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