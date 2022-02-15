KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN 3 YAŞINDAKİ İKİZLER YAŞAMINI YİTİRDİ

MANİSA'nın Kula ilçesinde bir çiftlik evinde çıkan yangında, karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 yaşındaki ikizler, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Kula ilçesine bağlı kırsal Şeritli Mahallesi Bakacak Sokak'ta bugün yaklaşık 12.00'da meydana geldi. İddiaya göre, İlker Kırlı'ya ait hindi çiftliğine bakan ailenin kaldığı evde elektrikli sobadan yangın çıktı. Bu sırada çiftlikte çalışan Hatice-Ramazan Atalan kaldıkları evden yükselen dumanı fark etti. İtfaiye ekiplerine haber veren çift yangın sırasında evde tek başına olan 3 yaşındaki ikiz çocukları Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan'ı kurtarmak için eve girdi. Çocuklarına ulaşan çift ikiz çocuklarını Kula Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastanede karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen ikizler tedavi altına alınırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İkizlerin ölüm haberini alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çocukların cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp morguna gönderildi. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan ikizleri kurtarmak için yangının çıktığı eve giren Hatice ve Ramazan Atalan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.