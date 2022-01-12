KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN 3 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN 3 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Senem Altun, Sedat Altun, Hiranur Altun mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN 3 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN 3 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title