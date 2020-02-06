Karbonmonoksit gazından zehirlenen 14 kişi tedavi altına alındı
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen 14 kişi tedavi altına alındı

Kayseri'de etkili olan şiddetli rüzgar sonrasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından 14 kişi zehirlendi.

06.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:33
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 14 kişi tedavi altına alındı

'de etkili olan şiddetli rüzgar sonrasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından 14 kişi zehirlendi.


Özellikle şehir merkezinde etkisini hissettiren şiddetli rüzgar nedeniyle ilçesinde 3, ilçesinde 2, ilçesinde 3, Talas ilçesinde 5 ve Kocasinan ilçesinde bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.


Zehirlenen vatandaşlar 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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