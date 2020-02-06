Karbonmonoksit gazından zehirlenen 14 kişi tedavi altına alındı
Kayseri'de etkili olan şiddetli rüzgar sonrasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından 14 kişi zehirlendi.
Kayseri'de etkili olan şiddetli rüzgar sonrasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından 14 kişi zehirlendi.
Özellikle şehir merkezinde etkisini hissettiren şiddetli rüzgar nedeniyle Talas ilçesinde 3, Akkışla ilçesinde 2, Hacılar ilçesinde 3, Talas ilçesinde 5 ve Kocasinan ilçesinde bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Zehirlenen vatandaşlar 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ